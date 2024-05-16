Стало известно, за сколько «Спартак» выкупил Станковича у «Ференцвароша»

Московский «Спартак» выкупил у «Ференцвароша» право подписать контракт с сербским тренером Деяном Станковичем за 200 тысяч евро. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

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По его данным, в контракте Станковича был пункт, согласно которому он мог уйти в другой клуб «за выкуп в размере четырех зарплат». Последняя в «Ференцвароше» составляла 600 тысяч евро за сезон. Таким образом «Спартак» выкупил Станковича за 200 тысяч евро.

Ранее московский клуб сообщил о назначение на должность главного тренера команды в сезоне 2024/2025 Станковича. Контракт был заключен на два года. Он приступит к выполнению своих обязанностей по окончании нынешнего сезона. До этого обязанности главного тренера в «Спартаке» продолжит выполнять босниец Владимир Слишкович, потом он войдет в новый тренерский штаб.