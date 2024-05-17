Палестина потребовала от ФИФА отстранить сборные Израиля

Президент Футбольной ассоциации Палестины Джибрил Раджуп потребовал от ФИФА приостановить членство Федерации футбола Израиля в организации. Об этом сообщает французское онлайн-издание RMC Sport.

По информации источника, требование Раджупа прозвучало во время 74-го конгресса ФИФА в Бангкоке. Отмечается, что президент ФИФА Джанни Инфантино пообещал принять решение к 20 июля следующего года. Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале октября прошлого года, когда боевики радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля и захватили более 240 заложников, в том числе детей, женщин и пожилых людей.

В ответ Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа и принялся наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве.