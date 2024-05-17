Стала известна зарплата Мбаппе в «Реале»

Французский нападающий Килиан Мбаппе будет зарабатывать в мадридском «Реале» €15 млн за сезон, сообщает портал Sky Sports.

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По информации источника, эта сумма меньше, чем та, которую зарабатывал футболист по контракту с «Пари Сен-Жермен». Также форвард получит подписной бонус в размере €150 млн.

Мбаппе выступал за «ПСЖ» с 2017 года. Ранее он защищал цвета «Монако», воспитанником которого является. Как сообщали СМИ, зимой 2024 года форвард принял решение перейти в мадридский «Реал» летом по окончании соглашения с французским клубом.

Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. На «Сантьяго Бернабеу» уже начали продавать шарфы с изображением французского форварда, соответствующие фото появились в сети. При этом пока официально о переходе объявлено не было. Ожидается, что это случится в июне 2024 года.