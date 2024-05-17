Футболист "Спартака" Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на голландские СМИ.

Промес является нападающим «Спартака». Как стало известно, футболист был отпущен на свободу на определенных условиях, которые не уточняются.

Футболист находился в заключении в Дубае с марта в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды. Как стало известно, футболист был отпущен на свободу на определенных условиях, которые не уточняются.

Минувшей зимой Промес отправился со «Спартаком» на сборы в Дубай, но не улетел вместе с командой в Москву в конце февраля. Как стало известно, футболист был задержан в связи с попыткой скрыться с места ДТП, в которое попал. В марте Промеса поместили под стражу в ОАЭ, в то же время прокуратура Нидерландов запросила экстрадицию игрока.

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Квинси Промес - нидерландский футболист суринамского происхождения, атакующий полузащитник московского «Спартака». В Нидерландах против Квинси Промеса заведены два уголовных дела - о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата.