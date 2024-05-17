Выяснилось, почему «Спартак» не возглавил Сарри

Итальянский специалист Маурицио Сарри отказался от приглашения в московский «Спартак» из-за политического фона и отсутствия российских команд в еврокубках. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в ходе поисков нового главного тренера руководство столичной команды столкнулось с невозможностью пригласить в Россию элитного специалиста европейского уровня. Отмечается, что тренеры отказывались от работы в «Спартаке» даже при удовлетворении всех финансовых запросов.

16 мая «Спартак» объявил о назначении Деяна Станковича новым главным тренером клуба. Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей по окончании нынешнего сезона, в котором исполняющим обязанности главного тренера является босниец Владимир Слишкович.

Станкович завершил игровую карьеру в 2013 году, после чего работал на разных должностях в «Удинезе», «Интере», «Црвене Звезде», «Сампдории» и «Ференцвароше».

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов.