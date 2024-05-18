Перес поддержал желание Луки Модрича остаться в «Реале» — AS

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес провёл переговоры с 38-летним центральным полузащитником «сливочных» Лукой Модричем на предмет будущего футболиста в клубе. Об этом сообщает AS.

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По информации источника, босс мадридского клуба поддержал желание Модрича завершить профессиональную карьеру именно в «Реале», о чём ему было сообщено хорватом. Подчёркивается, что Перес прекрасно понимает статус хорвата как клубной легенды.

Ранее в СМИ появлялась информация, что полузащитник близок к продлению контракта с мадридским клубом до 2025 года.

Напомним, Модрич выступает в составе «Реала» с 2012 года. За этот период он принял участие в 531 матче во всех турнирах, в которых отметился 39 голами и 86 результативными передачами.