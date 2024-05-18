Стала известна зарплата Месси в "Интер Майами"

Стало известно, сколько денег получает каждый футболист, выступающий в американской лиге МЛС. В том числе была опубликована зарплата капитана «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Интер Майами» является лидером Восточной конференции МЛС, и клуб, одним из владельцев которого является Дэвид Бекхэм, лидирует по количеству игроков с наибольшими зарплатами в лиге.

Это стало известно из данных официального портала MLS Players Association.

Топ-5 футболистов МЛС по зарплате:

Лионель Месси («Интер Майами») – $ 12 млн (с гарантированной компенсацией — $ 20 446 667).

Серхио Бускетс («Интер Майами») – $ 8 499 996 ($ 8 774 996).

Лоренцо Инсинье («Торонто») – $ 7,5 млн ($ 15,4 млн).

Джердан Шакири («Чикаго Файр») – $ 7,35 млн ($ 8,153 млн).

Эмиль Форсберг («Нью-Йорк Ред Буллз») – $ 5,405 млн ($ 6 035 625).

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Отмечается, что гарантированная компенсация включает в себя базовую зарплату игрока, а также все подписные и гарантированные бонусы, ежегодно начисляемые в течение всего срока действия контракта игрока, включая годы, на которые контракт может быть автоматически продлён.