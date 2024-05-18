«Зенит» предложит Кержакову продлить контракт на один сезон

«Зенит» заинтересован в продлении контракта вратаря Михаила Кержакова еще на один сезон, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомого с ситуацией.

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«В случае ухода Михаила клубу придется экстренно заходить на рынок вратарей, а вариантов заведомо сильнее Кержакова особо нет», – сказал собеседник «Чемпионата».

Кержаков – воспитанник академии «Зенита». Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 500 тысяч евро.

В текущем сезоне 37-летний голкипер принял участие в 23 играх «Зенита», пропустил 19 голов и 10 раз оставил ворота «сухими».

После 28 туров «Зенит» располагается на 2-й строчке РПЛ с 51 очком. Первым идет «Динамо» с 53 очками.

Завтра, 19 мая, сине-бело-голубые сыграют на выезде против «Ахмата». Начало встречи – 19:00 по московскому времени.