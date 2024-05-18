«Краснодар» вырвал победу у аутсайдера и продолжил погоню за чемпионством

«Краснодар» одержал победу над «Сочи» в матче 29‑го тура МИР Российской премьер‑лиги (РПЛ).

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Встреча прошла в Сочи и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. В составе победителей мячи забили Никита Кривцов (5‑я минута), Эдуард Сперцян (85), реализовавший пенальти, и Дэвид Мозес (90+1). У сочинцев Сауль Гуарирапа оформил дубль (43, 73).

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«Краснодар», набрав 53 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Мурада Мусаева отстает от лидирующего московского «Динамо» на три очка. Таким образом, «быки» сохранили шансы на чемпионство.

«Сочи» (23) идет последним, команда покинет премьер‑лигу по окончании сезона.

В заключительном туре «Краснодар» примет «Динамо». «Сочи» на выезде сыграет против казанского «Рубина». Обе игры пройдут 25 мая.