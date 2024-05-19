Футболисты "Зенита" продолжат борьбу за победу в РПЛ в матче с "Ахматом"

Петербургский футбольный клуб "Зенит" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом" в матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча пройдет на "Ахмат-Арене".

"Зенит" на данный момент занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 очко в 28 матчах. Петербуржцы не смогли победить в основное время в последних шести матчах во всех турнирах. "Ахмат" идет на 10-й позиции с 35 очками, грозненский клуб выиграл 5 матчей подряд.

Футболисты "Зенита" отстают от лидирующего московского "Динамо" на пять очков, поэтому в случае ничьей или поражения потеряет шансы на победу в турнире. Петербуржцы выигрывали чемпионат последние пять сезонов.

В этом сезоне команды провели одну встречу в рамках РПЛ и две на групповом этапе "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. "Зенит" одержал в них две победы и один раз встреча завершилась вничью. Матч начнется в 19:00 мск.

Последний домашний матч для Джикии за "Спартак"

В первом матче воскресенья екатеринбургский "Урал" сыграет дома против "Оренбурга". "Урал" занимает 13-е место в турнирной таблице, "Оренбург" - 12-ю позицию. Обе команды набрали по 29 очков. В первом круге "Урал" обыграл "Оренбург" со счетом 2:0, матч начнется в 12:00 мск.

В другой встрече московский "Спартак" сыграет свой последний домашний матч в сезоне против казанского "Рубина". "Спартак" занимает 5-е место, имея в активе 46 очков. "Рубин" с 41 очком идет на 7-й строчке. Этот матч станет одним из последних для капитана команды Георгия Джикии, который покинет "Спартак" по окончании сезона. В составе "Спартака" Джикия становился чемпионом России, обладателем кубка и суперкубка страны.

По мнению нападающего "Спартака" Александра Соболева, уход Джикии станет большой потерей для красно-белых.

"Ты сделал для этого клуба очень многое, ты выиграл все возможные трофеи. Для "Спартака" это огромная потеря как игрока, так и личности. Я желаю тебе удачи, капитан", - написал футболист в своих социальных сетях.

Матч первого круга РПЛ между командами завершился со счетом 4:1 в пользу "Спартака". Матч начнется в 14:15 мск.

В 16:15 мск начнется матч между "Ростовом" и калининградской "Балтикой". "Ростов" занимает 9-е место, набрав 40 очков, а "Балтика" идет на предпоследней, 15-й строчке, имея в активе 26 очков. В этом сезоне команды сыграли две встречи, одна из которых завершилась победой "Балтики" (1:0), а другая - ничьей (2:2).