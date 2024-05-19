Криштиану Роналду оценил шансы «Арсенала» выиграть АПЛ

Нападающий «Аль‑Насра» Криштиану Роналду в разговоре с промоутером Фрэнком Уорреном на боксерском вечере в Эр‑Рияде оценил шансы лондонского «Арсенала» выиграть чемпионат Англии.

— Они не выиграют чемпионат, о господи, — сказал Криштиану Роналду на видео, опубликованном в социальных сетях.

За тур до финиша чемпионата Англии лидирует «Манчестер Сити», набравший 88 очков. «Арсенал» идет вторым и отстает на два балла. В последнем туре «Манчестер Сити» дома сыграет против «Вест Хэма», «Арсенал» примет «Эвертон».