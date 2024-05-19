«Спартак» объявил об уходе Виктора Мозеса по окончании сезона

Нигерийский полузащитник Виктор Мозес покинет «Спартак» по окончании сезона‑2023/24 в связи с завершением срока контракта, сообщается на сайте московского клуба.

© Матч ТВ

— Мы благодарим Виктора за годы, проведенные в клубе. Желаем успехов и удачи, — говорится в сообщении.

Мозес перешел в «Спартак» из лондонского «Челси» на правах аренды в 2020 году, летом 2021‑го нигериец стал игроком «красно‑белых» на постоянной основе. В составе команды 33‑летний хавбек стал обладателем Кубка России, провел 83 матча, забил 10 мячей и отдал 10 голевых передач.

Ранее Мозес играл за миланский «Интер», турецкий «Фенербахче», английские «Уиган», «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Кристал Пэлас».