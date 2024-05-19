Бывший гендиректор «Спартака» призвал Карпина взять Джикию в «Ростов»

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак в разговоре с «Матч ТВ» призвал главного тренера «Ростова» Валерия Карпина пригласить защитника Георгия Джикию в команду.

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В субботу «Спартак» объявил об уходе 30‑летнего Джикии по окончании сезона.

— Когда‑то все уходят. Даже более знаковые игроки уходили из «Спартака». Джикия почти весь сезон не играл в основе. Я видел один из матчей с его участием — он смотрелся неплохо. Но тут главное — мнение тренера. Предполагаю, что новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович консультируется с будущим помощником. Они уже готовят команду к следующему сезону, потому что перерыв будет коротким. Нужно сразу включаться, понимать, на кого из игроков рассчитывать. Думаю, что Джикия сам уходит. Наверное, агент нашел ему какие‑то предложения. Джикии 30 лет — это не возраст для защитника. Костакурта и Мальдини до 40 играли. Пусть равняется на них, тренируется, играет. Какая разница, где играть? Зачем сидеть на скамейке? Тем более такому эмоциональному, опытному, здоровому игроку, как Джикия. Он может еще вовсю в сборной играть. Пусть его Карпин возьмет в «Ростов», Джикия может помочь команде, — сказал Первак «Матч ТВ».

Джикия перешел в «Спартак» в 2016 году. Всего за команду он провел 214 матчей, забил пять мячей.

«Спартак» в воскресенье примет казанский «Рубин» в матче 29‑го тура чемпионата России. Прямую трансляцию игры смотрите с 14:05 на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.