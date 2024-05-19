Футболисты "Спартака" обыграли "Рубин" в последнем домашнем матче сезона РПЛ

Московский футбольный клуб "Спартак" со счетом 3:1 победил казанский "Рубин" в домашнем матче 29-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на "Лукойл-Арене" в присутствии 17 877 зрителей.

Забитыми мячами у победителей отметились Тео Бонгонда (21-я минута), Роман Зобнин (28) и Кристофер Мартинс (63). У проигравших отличился Мирлинд Даку (77). С капитанской повязкой в стартовом составе красно-белых вышел Георгий Джикия, который провел последний домашний матч за "Спартак". Футболиста заменили на 67-й минуте, болельщики проводили защитника аплодисментами, а партнеры по команде устроили ему прощальный коридор. По окончании сезона Джикия покинет команду в связи с окончанием контракта.

Нападающий сборной Коста-Рики Манфред Угальде не сумел отличиться в первых 11 матчах РПЛ, установив антирекорд "Спартака" по этому показателю среди форвардов-новичков. В своих первых 10 матчах в РПЛ за "Спартак" не смогли отметиться забитым мячом ганец Маджид Уорис и аргентинец Эсекьель Понсе.

"Спартак" продлил беспроигрышную серию в РПЛ до шести матчей, последнее поражение команда потерпела 13 апреля в гостях от "Сочи" (0:1). "Рубин" прервал серию без поражений, которая составляла пять игр. До этого "Рубин" в последний раз уступал самарским "Крыльям Советов" 14 апреля (0:2).

"Спартак" занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 49 очков. "Рубин" идет седьмым с 41 очком. В заключительном туре "Спартак" встретится на выезде с "Оренбургом", "Рубин" примет "Сочи". Встречи пройдут 25 мая.