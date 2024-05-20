Джикия рассказал, кого видит капитаном «Спартака» после своего ухода

Защитник Георгий Джикия рассказал, кого видит капитаном московского «Спартака» после своего ухода. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Думаю, что с приходом нового тренера будет обновление капитанского совета. Посмотрим. Хватает ли у Соболева лидерских качеств? Да, у него всего хватает. Но что касается того, чтобы быть капитаном, то это будет не совсем справедливо по отношению к ребятам, которые есть в клубе», — заявил Джикия.

Джикия выступал за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Рубином».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счетом 3:1. Джикия результативными действиями в своем последнем матче не отметился.

После этой победы «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды, которую сейчас возглавляет исполняющий обязанности главного тренера Владимир Слишкович, 49 очков. «Рубин» идет на седьмой строчке в РПЛ, набрав 41 балл.