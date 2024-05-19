Рахимов прокомментировал информацию о его возможном увольнении из "Рубина"

Информация о будущем главного тренера казанского футбольного клуба "Рубин" Рашида Рахимова появится в ближайшее время. Об этом Рахимов заявил журналистам.

Ранее комментатор Константин Генич сообщил в эфире ютуб-канала "Коммент.Шоу", что "Рубин" может уволить Рахимова, так как в клубе есть "внутренние дрязги".

"В ближайшие время узнаете. А кто ставит такие вопросы - им их надо задавать. Уже появляются имена, информаторы сдают людей, не желая этого. В футболе всегда так. Единственная проблема - сразу много вопросов от игроков, они подходят, спрашивают. Теряется внутреннее равновесие, это отнимает много сил. Но я уже к этому привык", - сказал Рахимов. "Есть действующий контракт, и мы двигаемся в этом направлении. Мы должны сделать следующий шаг вперед - мы не хотим оставаться в середине. Надо двигаться вперед", - добавил он.

"Рубин" занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 41 очко.