Джикия рассказал, допускал ли уход из «Спартака» после отставки Абаскаля

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос о том, допускал ли уход из клуба после отставки Гильермо Абаскаля с поста главного тренера.

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— Когда Абаскаль ушёл, думали, что уйдёте тоже?

— Думаю, что да. Давайте сегодня обойдёмся тем фактом, что всё, что я хотел услышать, я услышал, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017-го в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.