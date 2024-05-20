Стало известно будущее Акинфеева

Капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев в ближайшее время продлит контракт с клубом, передает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что клуб и игрок достигли принципиального соглашения.

Нынешний контракт Акинфеева с ЦСКА рассчитан до конца текущего сезона.

8 апреля Акинфееву исполнилось 38 лет. Он продолжает выступать за ЦСКА, цвета которого защищает с 2003 года. С армейцами он шесть раз стал чемпионом России, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал Кубок УЕФА. Со сборной России Акинфеев выиграл бронзу Евро-2008, а на домашнем чемпионате мира — 2018, где он был капитаном команды, дошел с ней до четвертьфинала.

Стало известно, сыграет ли Акинфеев против «Пари НН»

В матче 29 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Пари НН" Акинфеев вышел на поле впервые с 6 мая. ЦСКА одержал крупную победу со счетом 6:2. В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает шестое место, набрав 45 очков.