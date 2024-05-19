«Балтика» проиграла «Ростову» в 29-м туре РПЛ

«Ростов» на своем поле одержал победу над «Балтикой» в матче 29-го тура РПЛ. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:1.

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Три факта

1. «Ростов» прервал серию из трех поражений подряд. Команда Валерия Карпина вылетела из Кубка России, проиграв «Балтике» (0:1), а также два раза уступила в РПЛ – «Локомотиву» (0:1) и «Рубину» (1:3).

2. «Балтика» потерпела 12 гостевое поражение в РПЛ. У калининградцев лишь пять набранных очков в выездных матчах. Заключительную игру в чемпионате России команда Сергея Игнашевича проведет дома против «Локомотива» (25 мая, 16:30 мск).

3. После разгромной победы над «Ахматом» (7:1) «Балтика» провела шесть матчей в РПЛ и проиграла за этот отрезок в четвертый раз – «Краснодар» (2:3), «Урал» (1:2), «Динамо» (2:3).

Калининградцы занимают 15-е место в РПЛ с 26 очками. В зоне стыковых матчей располагаются «Пари НН» (29 очков, имеют матч в запасе) и «Факел» (29 очков).

РПЛ. 29-й тур. «Ростов» – «Балтика» – 2:1

Голы: Щетинин, 33 (1:0), Роналдо, 36 (2:0); Фернандес, 45+2 (2:1).