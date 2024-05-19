Матео Кассьерра прокомментировал свой пента-трик в ворота «Ахмата»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о результате матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые одержали разгромную победу над «Ахматом» (5:1). Колумбийский форвард забил все пять голов в этой встрече.

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«Очень рад. Безусловно, счастлив. Но для нас было важнее победить. Теперь все мысли о последнем туре. А то, что забил столько голов, здорово. Мы знали, что нас ждёт сложная игра. Возможно, так как мы забили быстрые голы, хозяева начали раскрываться. Самое важное – отпраздновать титул на финише. У нас есть шансы защитить чемпионское звание. Надеюсь, мы это сделаем. Все эмоции сохраним на матч с «Ростовом», — сказал Кассьерра в эфире «Матч ТВ».

Таким образом, на счету 27-летнего Кассьерры в этом сезоне Российской Премьер-Лиги стало 16 забитых мячей в 26 матчах. С этим результатом колумбиец по состоянию на сегодняшний день возглавил бомбардирскую гонку в лиге. Победа в Грозном позволила «Зениту» вернуться на вторую строчку за тур до конца сезона. В активе санкт-петербургской команды стало 54 очка, «Зенит» отстаёт от московского «Динамо» на два очка.