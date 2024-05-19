Оздоев стал чемпионом Греции в составе ПАОК

ПАОК выиграл чемпионат Греции по футболу по итогам сезона‑2023/24.

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В заключительном туре сезона команда из Салоников одолела на выезде «Арис» со счетом 2:1. ПАОК доигрывал матч в меньшинстве после удаления Янниса Михаилидиса в конце второго тайма. Российский полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев провел встречу на скамейке запасных.

ПАОК набрал 80 очков и сохранил первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился АЕК (78 очков).

ПАОК выиграл чемпионат Греции в четвертый раз в истории. Последний раз до этого команда брала золотые медали в 2019 году. Оздоев стал футболистом ПАОКа в августе 2023‑го.