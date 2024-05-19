«Реал» установил клубный рекорд по длительности серии без поражений в Ла Лиге.

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В 37-м туре команда Карло Анчелотти сыграла вничью с «Вильярреалом» (4:4).

В последний раз «Реал» проигрывал в чемпионате 24 сентября – «Атлетико» в матче 6-го тура (1:3). С тех пор мадридцы не проигрывают в Ла Лиге на протяжении 31 матча, одержав 24 победы и 7 раз сыграв вничью.

Текущая серия без поражений в Ла Лиге является рекордной в истории «Реала». Предыдущий рекорд – 30 матчей – был установлен в период с мая 1988 года по апрель 1989 года.