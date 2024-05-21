Головина признали лучшим в «Монако»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин признан лучшим игроком клуба в сезоне-2023/24 по мнению болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По окончании последнего матча в сезоне Лиги 1 27-летний россиянин, пропустивший финальную часть сезона из-за травмы, получил награду из рук поклонников монегасков.

Головину на данный момент 27 лет, однако 30 мая исполнится 28. Он выступает за «Монако» с 2018 года. В сезоне-2023/24 россиянин сыграл в 27 матчах в составе монегасков и записал на свой счет шесть голов и шесть результативных передач. Контракт Головина с «Монако» истекает 30 июня 2026 года.

По итогам сезона княжеская команда стала вице-чемпионом Франции и забронировала место в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/25. Последний раз «Монако» становился чемпионом Лиги 1 в 2017 году, в тот год Головин выступал за московский ЦСКА.