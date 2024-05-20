Силкин раскритиковал уровень легионеров в РПЛ

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин остался недоволен уровнем легионеров в чемпионате России.

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«Посмотрите на многих легионеров в РПЛ. Зачем нужны эти иностранцы, которые сидят на лавке? Говорят, что легионеры нужны для поднятия уровня нашего чемпионата, но для этого они должны выходить в основном составе и играть лучше наших. Но зачем нужен такой иностранец, который по воротам не попадает? Я имею в виду Кади из «Краснодара». Причём даже тренер говорит, что он уже четвёртый раз не попадает. Так зачем он нужен? Если он в пустые не попадает, то когда там вратарь, он и подавно не попадёт!» — приводит слова Силкина Legalbet.

На данный момент борьбу за чемпионство в РПЛ ведут сразу три клуба. Возглавляет турнирную таблицу «Динамо», которое набрало 56 очков. На втором месте располагается «Зенит», который записал в свой актив 54 очка. Замыкает тройку «Краснодар» (53).

В заключительном туре чемпионата России «Динамо» встретится с «Краснодаром», а «Зенит» проведёт матч с «Ростовом». Оба матча пройдут 25 мая.