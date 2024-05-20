В армянском клубе не знают, уйдет Глушаков или нет

Президент армянского футбольного клуба «Урарту» Джеван Челоянц отреагировал на слова российского полузащитника Дениса Глушакова, который заявил, что покидает команду, и сказал, что у него такой информации нет. Слова Челоянца приводит РИА Новости.

«У Глушакова контракт до конца месяца. Не знаю, покинет он клуб или нет», — заявил он.

Глушаков пополнил состав армянского клуба зимой 2024 года. Соглашения футболиста и команды действовало до окончания сезона.

Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. В «Урарту» он перешел зимой 2024 года.

Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).

После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.