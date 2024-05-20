В армянском клубе не знают, уйдет Глушаков или нет

Президент "Урарту" заявил, что не знает, покинет ли Глушаков клуб после сезона
Президент армянского футбольного клуба «Урарту» Джеван Челоянц отреагировал на слова российского полузащитника Дениса Глушакова, который заявил, что покидает команду, и сказал, что у него такой информации нет. Слова Челоянца приводит РИА Новости.
«У Глушакова контракт до конца месяца. Не знаю, покинет он клуб или нет», — заявил он.
Глушаков пополнил состав армянского клуба зимой 2024 года. Соглашения футболиста и команды действовало до окончания сезона.
Последним клубом полузащитника был костромской «Спартак», выступающий во Второй лиге. В январе 2024 года контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон. В «Урарту» он перешел зимой 2024 года.
Полузащитник выступал за московский «Спартак» с 2013 по 2019 год. В сезоне-2016/17 он в составе красно-белых стал победителем Российской премьер-лиги (РПЛ).
После ухода из «Спартака» хавбек подписал контракт с грозненским «Ахматом», а в июле 2020-го перешел в подмосковные «Химки», в составе которых отыграл полтора сезона.