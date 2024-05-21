Гладилин назвал футболиста, который может стать лидером «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о лучших защитниках сезона в РПЛ

© ФК «Спартак»

На звание лучшего защитник РПЛ претендуют: Срджан Бабич («Спартак»), Дуглас Сантос («Зенит») и Наир Тикнизян («Локомотив»).

«Все три кандидата достойны звания лучшего защитника сезона. Одного футболиста выделить сложно. У нас нестабильный чемпионат, нет явной команды лидера. Что касается Бабича, он хорошо проявил себя в первом сезоне. Срджан может стать лидером «Спартака», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

Бабич перешел в «Спартак» из «Альмерии» в августе 2023 года за 5 миллионов евро. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Портал Trasnfermarkt оценивает рыночную стоимость серба в 4 миллиона евро.

В текущем сезоне 28-летний центральный защитник поучаствовал в 23 матчах «Спартака» и забил три гола.

После 29 туров «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 49 очками.