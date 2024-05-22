Садыгов ответил на вопрос, возможно ли приглашение Дзюбы в «Химки»

Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий «Химки», заявил «Матч ТВ», что форвард Артем Дзюба доказал своей работой, что он хороший футболист.

© ФК «Локомотив»

Ранее представитель Дзюбы Леонид Гольдман в интервью «Матч ТВ» заявил, что в «Локомотиве» «уже списали нападающего», чей контракт с клубом рассчитан до конца сезона.

— Был бы «Химкам» интересен Дзюба, учитывая, что он покинет «Локомотив» летом?

— Своей работой Дзюба доказал, что он футболист, хороший футболист. Вопрос в том, подходит ли он тренеру. Мне как футболист Дзюба нравится. Как человек — мы все особенные. Но в первую очередь мы смотрим на игровые качества, — сказал Садыгов «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 35‑летний Дзюба провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал четыре голевые передачи. Последний раз форвард выходил на поле 28 апреля.