Биджиев останется главным тренером махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев сохранит свой пост во время выступления команды в РПЛ, сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

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Биджиев возглавляет «Динамо» из Махачкалы с февраля 2024 года, под его руководством команда из столицы Дагестана гарантировала себе прямую путёвку в РПЛ за тур до окончания розыгрыша Первой лиги.

— Он остаётся главным тренером команды? У нас любят менять тренеров после выхода в РПЛ.

— Не вижу оснований для этого, он остаётся, — приводит слова Газизова «Чемпионат».