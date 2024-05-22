Абаскаль может возглавить «Кадис»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может стать новым наставником «Кадиса». Об этом сообщил Tiempo de Juego.

Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака» 14 апреля. Исполняющим обязанности наставника команды был назначен Владимир Слишкович. Под руководством боснийца красно-белые проиграли лишь раз в течение сезона.

После 29 туров «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 49 очками. Лидирует «Динамо» с 56 очками. В заключительном матче чемпионата России красно-белые сыграют на выезде против «Оренбурга».