Футболист ЦСКА рассказал о состоянии вратаря Торопа после операции

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов в эфире «Матч ТВ» рассказал о состоянии вратаря команды Владислава Торопа после операции.

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Тороп на прошлой неделе получил множественные переломы костей лицевого отдела черепа и сотрясение мозга во время матча ФОНБЕТ Кубка России с петербургским «Зенитом». 18 мая голкипер перенес операцию по восстановлению скуло‑орбитального комплекса и верхней челюсти.

— Со Славой все пообщались, написали ему добрые слова, пожелали скорейшего выздоровления. Он говорит, что всем благодарен и все у него хорошо. Уже смеется, шутит. Ждем его в команде, будем помогать. Сделаем все, что ему будет нужно, — сказал Глебов в эфире «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

В текущем сезоне 20‑летний Тороп провел 16 матчей за ЦСКА, шесть раз отыграл «на ноль».