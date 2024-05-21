Умер двукратный призер чемпионата мира по футболу

Двукратный призер чемпионата мира по футболу в составе сборной ФРГ Карл-Хайнц Шнеллингер умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщило агентство DPA.

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Отмечается, что Шнеллингер скончался в больнице в Милане. В этом городе он проживал в последнее время и занимался бизнесом.

Шнеллингер выступал за германские клубы "Кёльн" и "Теннис-Боруссия" (Берлин), итальянские "Мантову", "Рому" и "Милан", в составе которого трижды выиграл Кубок Италии, дважды - Кубок обладателей кубков, по разу - Кубок европейских чемпионов и чемпионат страны. С "Ромой" защитник победил в Кубке Италии, с "Кёльном" стал чемпионом ФРГ.

В составе сборной ФРГ Шнеллингер стал серебряным призером чемпионата мира 1966 года и бронзовым призером мирового первенства в 1970 году. В 47 матчах защитник забил 1 гол - на 90-й минуте полуфинала чемпионата мира 1970 против команды Италии (3:4 доп. вр.), который позволил перевести игру в дополнительное время. Также в его активе две голевые передачи - на том же турнире на стадии 1/4 финала в матче с англичанами (3:2 доп. вр.) и в полуфинале мирового первенства 1966 года во встрече с командой СССР (2:1).

В 1962 году Шнеллингер занял третье место в голосовании на награду "Золотой мяч" - лучшему футболисту года, был признан лучшим игроком страны и вошел в символическую сборную чемпионата мира, по итогам которого сборная ФРГ стала четвертой. В 1963 году принял участие в товарищеском матче против команды Англии за сборную мира (1:2) вместе с советским вратарем Львом Яшиным, сыграл в аналогичной встрече в 1967 году против испанцев (3:0). Шнеллингер включен в Зал славы "Милана".