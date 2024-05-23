Семшов назвал лучшего нападающего сезона в РПЛ

Бывший футболист «Динамо» Игорь Семшов в эфире «Матч ТВ» назвал форварда московской команды Константина Тюкавина лучшим нападающим сезона.

Тюкавин в 29 матчах МИР РПЛ забил 15 мячей и сделал девять результативных передач. Лучшим бомбардиром сезона является нападающий «Зенита» Матео Кассьерра, забивший 21 мяч в 27 играх.

— Для меня Тюкавин — лучший. Во второй части сезона он забивал практически в каждом матче. К тому же он отдает голевые передачи. Это разносторонний форвард. Для него сезон складывается очень удачно, — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» на 2 очка. Замыкает тройку «Краснодар» (53). «Бело‑голубым» для победы в чемпионате достаточно набрать одно очко в заключительном матче сезона с «быками».