В Госдуме обратились к генеральному прокурору из-за шутки Безрукова про деньги

В Госдуме написали обращение к генеральному прокурору с просьбой провести расследование слов полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова, сообщают «РИА Новости».

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После победы казанской команды над «Зенитом» (2:0) футболист пошутил, что «ждет денежки на карту» от «Краснодара». Депутат Новичков отметил, что высказывания футболиста носят «общественно-разрушительный характер».

8 мая «Рубин» выступил с заявлением, в котором осуждается поведение Безрукова. Клуб с огромным уважением относимся к усилиям РФС по очищению российского футбола от любых форм коррупции. Также с игроком провели разъяснительную беседу на эту тему. К Безрукову были приняты дисциплинарные меры.

Безруков выступает за «Рубин» с августа 2022 года. Его контракт с казанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник провел 21 матч за «Рубин» и забил два гола.