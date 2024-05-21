Стало известно, сыграет ли Роналду на Евро-2024

Нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду попал в заявку сборной Португалии на Евро-2024. Полный список опубликован на сайте Федерации футбола Португалии. Lenta.ru

Из форвардов в заявке также присутствуют Бернарду Силва, Диогу Жота, Франсишку Консейсау, Гонсалу Рамос, Жоау Феликс, Педру Нето и Рафаэль Леау. RT на русском

Напомним, сейчас Роналду 39 лет, он выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Наср». Чемпионат.com

Соперниками сборной Португалии в группе F ЧЕ‑2024 будут команды Чехии, Турции и Грузии. Перед Евро португальцы сыграют товарищеские матчи со сборными Финляндии (4 июня), Хорватии (8 июня) и Ирландии (11 июня). Матч ТВ