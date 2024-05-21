«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого продлил беспроигрышную серию в чемпионате Китая

В 13-м туре китайской Суперлиги "Шанхай Шэньхуа" под руководством Леонида Слуцкого одержал победу над "Хэнань" со счётом 2:1.

В 13-ти турах китайского чемпионата команда Леонида Слуцкого одержала десять побед и трижды сыграла вничью. Клуб располагается на первом месте в турнирной таблице российского чемпионата и опережает ближайшего преследователя - "Шанхай Порт" на пять очков, но команда имеет два матча в запасе.