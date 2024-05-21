Депутат объяснил, почему попросил проверить игрока «Рубина»

Член Центрального совета и член программного комитета «Справедливой России — За правду (СРЗП) Николай Новичков, который попросил прокуратуру проверить игрока казанского «Рубина» Руслана Безрукова, объяснил, что его так задело в словах футболиста. Его высказывание приводит Sport24.

«Меня возмущает, что публичные люди, имеющие сотни тысяч поклонников и последователей, позволяют себе двусмысленные высказывания. Гражданин Безруков — комик? Пусть тогда выступает в этом жанре, а не в спорте. А если на секунду предположить, что он не шутил? В каком виде он выставляет отечественный футбол?» — заявил он.

24 апреля «Рубин» в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) в гостях обыграл «Зенит» со счетом 2:0. Голами отметились Мирлинд Даку и Александр Мартынович. После игры полузащитник команды Руслан Безруков в шутку попросил «Краснодар» выслать команде деньги на карту. 21 мая Новичков инициировал запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой провести расследование о коррупции.

На победу в текущем сезоне Российской премьер-лиги претендуют сразу три команды — московское «Динамо», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Столичный клуб возглавляет турнирную таблицу национального первенства, имея 56 очков. В активе подопечных Сергея Семака 54 балла, «быки», идущие третьими, имеют 53 очка. «Рубин» идет на восьмом месте, набрав 41 очко.