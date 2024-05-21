Швед Вернблум извинился за выступления за ЦСКА

Вернблум об игре за ЦСКА: «Когда я подписывал контракт, ситуация в мире была совершенно другой. Но я извиняюсь, если задел чьи-то чувства»
Понтус Вернблум извинился за выступления за ЦСКА.
Бывший полузащитник москвичей написал колонку для Aftonbladet, в которой высказался о том, каково ему было играть за клуб российской армии.
«Мы вполне можем исходить из того, что, когда я подписывал контракт с московским ЦСКА, ситуация в мире была совершенно не такой, как сегодня. Но если я задел чьи-то чувства, я смиренно извиняюсь прямо сейчас», – заявил швед.
Вернблум играл за ЦСКА с 2012 по 2018 год.
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Вернблум об игре за ЦСКА: «Когда я подписывал контракт, ситуация в мире была совершенно другой. Но я извиняюсь, если задел чьи-то чувства»
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