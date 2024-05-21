Иностранный футболист извинился за игру в российском клубе

Понтус Вернблум, бывший полузащитник ЦСКА и сборной Швеции, в статье для Aftonbladet рассказал о том, каково ему было играть за российский клуб.

Ранее в шведских СМИ появлялись резкие публикации в адрес 37-летнего футболиста. Авторы критиковали его за то, что он несколько лет играл за Россию.

«Когда я переходил в ЦСКА, ситуация в мире была совершенно иной, чем сегодня. И если я кого-то обидел, то заранее смиренно извиняюсь», — отметил Вернблум.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год, стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны. За сборную Швеции игрок провел 50 матчей.

В июле 2021 года Понтус завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. В России его запомнили, по данным портала, как «противоречивого футболиста, зачастую чересчур жёсткого, но харизматичного, железного и олдскульного».

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Понтус, заметили журналисты, также не забывает о своем пребывании в московском клубе, периодически рассказывает различные истории об армейцах.