Почеттино покинул пост главного тренера «Челси»

Маурисио Почеттино покинул пост главного тренера лондонского «Челси», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Почеттино возглавил «Челси» в мае прошлого года. Контракт со специалистом был рассчитан до 2025 года.

— «Челси» может подтвердить, что клуб и Маурисио Почеттино пришли к обоюдному согласию расстаться, — говорится в заявлении.

Аргентинский специалист поблагодарил руководство лондонской команды за возможность стать частью истории клуба.

— Спасибо группе владельцев «Челси» и спортивным директорам за возможность стать частью истории этого футбольного клуба. Теперь у клуба есть все возможности, чтобы продолжать двигаться вперед в Премьер‑лиге и Европе в ближайшие годы, — сказал 52‑летний Почеттино.

По итогам сезона АПЛ «синие» набрали 63 очка и заняли шестое место в турнирной таблице. «Челси» получил право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне.