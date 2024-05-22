Тренер СКА оценил Басту как руководителя

Главный тренер СКА (Ростов-на-Дону) Денис Попов высказался о владельце клуба, рэпере Василии «Басте» Вакуленко.

© Спорт день за днем

«Часто ли созваниваюсь с Бастой? Да, особенно когда дело касается каких-то оперативных вопросов. Меня подкупает, что Вася не умничает и не лезет в футбольную работу. Он прекрасно понимает, что он — профи в музыке, а мы — в футболе. Очень важно, чтобы руководитель был таким адекватным», – приводит слова Попова Sport24.

Также Попов надеется, что через год будет работать тренером команды РПЛ.

Баста стал владельцем СКА в 2018 годом. Он оплатил все долги, а в 2024 году принял решение снять команду со Второй лиги и перевести в Медийную лигу.

После четырех туров СКА с 2 очками занимает последнее место в группе А. Выше располагаются «Рома» (2 очка, лучше разница забитых и пропущенных голов), Fight Nights (4 очка), «Родина Медиа» (9 очков) и «Титан» (10 очков).