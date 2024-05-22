Названа вероятность перехода Сперцяна в «Боруссию»

Знаменитый в прошлом российский футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков, до недавнего времени возглавлявший санкт-петербургский «Ленинградец», высказался о возможном переходе Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в немецкую «Боруссию» из Дортмунда.

«Честно говоря, с трудом верится в переход Сперцяна в «Боруссию», потому что уровень нашего чемпионата и Бундеслиги несопоставим. На уровне Российской премьер-лиги Сперцян, конечно, выделяется, тут вопросов нет. К тому же сейчас почти любому молодому игроку хочется попробовать себя в каком-нибудь европейском чемпионате», — приводит слова Кирьякова Legalbet.

Кирьяков, сам во время профессиональной карьеры выступавший в Германии за «Карлсруэ», отметил, что Бундеслига – очень непростой чемпионат. Он считает, что российским футболистам будет трудно в европейских клубах из-за уровня интенсивности, причем не только в матчах, но и на тренировках.

Сперцяна Кирьяков считает одним из самых перспективных игроков в Российской премьер-лиге с задатками для роста в большого футболиста, но при переезде ему придется адаптироваться к новой стране, готовиться к чему нужно начинать уже сейчас.