Экс-вратарь «Краснодара» назвал будущего чемпиона РПЛ

Бывший голкипер московских «Локомотива» и «Краснодара» Александр Фильцов оценил шансы претендентов на чемпионский титул Российской премьер-лиги перед последним туром. Специалист считает, что лидирующее «Динамо» имеет наилучшую возможность завоевать золотые медали.

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«Думаю, скорее «Динамо» станет чемпионом, чем «Зенит» или «Краснодар». Я был на последнем матче «Динамо» и видел шикарную атмосферу их заполненного стадиона. Команда сама играла с характером и содержательно. У меня проблеснула мысль, что они достойны», — сказал Фильцов Legalbet.

Бывший вратарь считает, что «Динамо» держит ситуацию в своих руках, а необходимость набрать всего одно очко в последнем туре существенно упрощает задачу команды Марцела Лички.

Перед заключительным туром «Динамо» опережает на два очка санкт-петербургский «Зенит» и на три балла впереди «Краснодара». При этом в последнем туре бело-голубым предстоит выезд как раз в Краснодар, в то время как зенитовцы примут «Ростов». Ничья устраивает «Динамо», так как при равенстве очков с «Зенитом» команда Лички будет выше в таблице по личным встречам.