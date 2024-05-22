Агент Кассьерры отреагировал на слухи об интересе к нападающему «Зенита» из АПЛ

Футбольный агент Секу Траоре, представляющий интересы колумбийского форварда «Зенита» Матео Кассьерры, отреагировал на информацию об интересе к своему клиенту со стороны ряда клубов английской Премьер-лиги. Ранее колумбийские СМИ сообщали, что несколько британских команд заинтересованы в подписании Кассьерры. При этом названия клубов в первоисточнике не уточнялись.

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«Этого не может быть. Трансфер в Англию невозможен», — приводит слова агента Кассьерры интернет-портал Legalbet.

На счету 27-летнего Кассьерры в этом сезоне Российской Премьер-Лиги 21 забитый мяч в 27 матчах. С этим результатом колумбиец возглавляет бомбардирскую гонку в лиге с отрывом в шесть мячей. Также на счету Матео четыре результативных паса.