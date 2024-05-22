Ташуев раскритиковал назначение иностранного тренера в «Пари НН»

Известный российский тренер Сергей Ташуев раскритиковал решение «Пари НН» назначить словенского специалиста Сашу Илича на пост главного тренера за пять туров до конца чемпионата. Ташуев считает, что назначать иностранного тренера, который не знает РПЛ, во время борьбы за выживание в концовке чемпионата — спорное решение. По его мнению, руководство нижегородцев должно было дать доработать сезон Сергею Юрану.

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