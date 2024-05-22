В «Динамо» рассчитывают, что Тюкавин сыграет с «Краснодаром»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин может сыграть в матче 30-го тура РПЛ против «Краснодара», сообщает «СЭ». Тюкавин из-за травмы был заменен в матче против «Крыльев Советов» (4:1), который состоялся в минувшие выходные.

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По информации источника, восстановление форварда идет по плану. В ближайшие дни ожидается возвращение Тюкавина в общую группу. Тренерский штаб динамовцев рассчитывает, что 21-летний россиянин примет участие в матче с «Краснодаром». Нападающий в любом случае отправится с командой на гостевую игру.

Игра «Краснодар» — «Динамо» состоится в субботу, 25 мая, в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Динамовцы единолично возглавляют РПЛ с 56 очками после 29-ти матчей. Бело-голубым будет достаточно сыграть вничью, чтобы стать чемпионами.

Тюкавин в нынешнем сезоне провел 37 матчей, на его счету 17 голов и 10 результативных передач.