В России может возникнуть тренерский профсоюз

Главный тренер владикавказской «Алании» Евгений Калешин намерен добиваться создания тренерского профсоюза. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, специалист намерен провести съезд тренерского сообщества с целью создания «профессиональной организации тренеров». За основу создания данного проекта будет взято соглашение с Российским футбольным союзом (РФС), которое планируется подписать.

Также Калешин хотел бы ограничить влияние футбольных агентов на развитие игроков, снизив их значимость.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустят предстоящий чемпионат Европы.