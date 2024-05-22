Оздоев поделился эмоциями от чемпионства в составе ПАОКа

Российский полузащитник Магомед Оздоев поделился впечатлениями от победы в чемпионате Греции в составе ПАОКа.

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«Эмоции от чемпионства с ПАОКом невероятные. Исторически этот чемпионат был самым тяжёлым в Греции — так тут считают все. Четыре команды (ПАОК, «Олимпиакос», «Панатинаикос», АЕК – прим. «Чемпионата») боролись за чемпионство, все шли рядом друг с другом – такого никогда не было», — сказал Оздоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, в чемпионате Греции ПАОК заработал 80 очков. На второй строчке расположился АЕК. Клуб из Афин, в свою очередь, набрал 78 очков. Третье место занял «Олимпиакос», на счету которого 74 очка. В текущем сезоне в чемпионате Греции Магомед Оздоев принял участие в 34 матчах. Ему удалось записать на свой счёт шесть голов и одну результативную передачу.