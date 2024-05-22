Дюков провел с Карпиным первый раунд переговоров по новому контракту

Президент РФС Александр Дюков и главный тренер сборной России Валерий Карпин провели первый раунд переговоров о продлении контракта, сообщает «СЭ».

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По информации источника, стороны договорились вернуться к данному вопросу по окончании сезона чемпионата России. Сообщается, что никаких проблем при продлении контракта возникнуть не должно. Новый контракт с РФС Карпин должен подписать в начале лета, соглашение будет рассчитано на два года. Зарплата Карпина по новому контракту принципиально не изменится.

На данный момент сборная России отстранена от турниров ФИФА и УЕФА.

Карпин является главным тренером сборной России с июля 2021 года. Под его руководством национальная команда провела 17 матчей, в которых одержала 10 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение.

Также Карпин возглавляет «Ростов». В нынешнем сезоне после 29-ти матчей донской клуб идет на 7-м месте с 43 очками. В последнем, 30-м, туре ростовчане в гостях сыграют с «Зенитом».