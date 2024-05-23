Информация об интересе «Спартака» к Сафонову оказалась фейком

Московский «Спартак» никогда предметно не интересовался покупкой вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, столичный клуб не был близок к покупке 25-летнего голкипера, так как не рассматривал его в качестве усиления состава.

В нынешнем сезоне 25-летний Сафонов сыграл в составе «Краснодара» 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 поединков сыграл «на ноль». Голкипер — воспитанник краснодарской команды.

Перед заключительным туром турнирную таблицу РПЛ, набрав 56 очков, возглавляет «Динамо», а «Краснодар» отстает на три балла и находится на третьем месте. Этим командам предстоит сыграть друг с другом, и в случае победы «Краснодара» и потери «Зенитом» очков в матче с «Ростовом» именно «быки» станут чемпионами, поскольку при равенстве очков с «Динамо» у них будет преимущество за счет побед.

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