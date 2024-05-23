Аршавин высказался о возможном переходе Сафонова в «ПСЖ»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин отреагировал на информацию о переговорах «ПСЖ» и «Краснодара» по переходу во французский клуб голкипера «быков» Матвея Сафонова. Ранее в СМИ появилась информация, что Сафонов близок к переходу в стан парижан, которые видят в нём сменщика Джанлуиджи Доннаруммы.

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